Per quale motivo Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati? Lui è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip da single mentre lei, secondo il gossip, avrebbe una frequentazione (piuttosto seria) con Deddy, ex volto di Amici 20.

Oriana Marzoli ha domandato a Davide Donadei alcune informazioni in più sulla fine della storia con Chiara Rabbi, sua scelta nel programma Uomini e Donne: “Ci siamo lasciati a fine luglio” ha spiegato il vippone.

Poi ha aggiunto:

Se voglio trovare un’altra ragazza? No, sono tranquillo ora. Se dovesse arrivare ok. Non la sto cercando, non si cerca il vero amore. Se devo trovarmi una storiella, la trovo sicuramente fuori da qui.

Vuoi sapere perché è finita? Era molto gelosa. È finita per quello ed è finita anche e soprattutto perché è finito il sentimento da parte mia. Non pensavo che potesse essere più la madre dei miei figli. Quando ho iniziato a pensare questo, non aveva più senso, anche perché convivevamo, era una cosa importante. La decisione è stata principalmente mia.