Da pochi giorni Davide Donadei è diventato ufficialmente un concorrente del GF Vip. Il ragazzo non ha ancora creato dinamiche degne di nota, ma c’è ancora tempo. Nel frattempo a farlo ci ha pensato la sua ex Chiara Rabbi, la quale sarebbe stata sorpresa con una conoscenza di Amici.

Davide Donadei, la ex Chiara Rabbi “frequenta” Deddy

Prima del suo ingresso nella spiatissima Casa del GF Vip, si era detto che Davide Donadei avesse lasciato Chiara Rabbi proprio per poter prender parte al reality da single. A quanto pare però, la sua ex si sarebbe già consolata con un altro ragazzo.

Oggi, infatti, tra le chicche di gossip sul settimanale Chi, ne troviamo una con protagonista la ex di Donadei, la quale sarebbe stata pizzicata in compagnia di Deddy, cantante ed ex concorrente di Amici. Ecco cosa si legge in merito:

Mentre il nuovo arrivato al GF Vip Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, nella Casa di Cinecittà parla della sua ex fidanzata Chiara Rabbi, lei fuori non ricambia e frequenta l’ex cantante di Amici Deddy. I due nel weekend sono stati sorpresi insieme per le vie di Milano.

Si tratta di una semplice amicizia o Chiara avrebbe definitivamente voltato pagina dopo Donadei?