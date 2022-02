Morgan tuona contro Sanremo 2022. Ovviamente Marco Castoldi non poteva restare in silenzio in occasione del terzo Festival di Sanremo targato Amadeus ed a quanto pare ha ancora qualche conto in sospeso nei confronti della kermesse canora.

Morgan contro Sanremo 2022

Proprio mentre andava in scena la prima serata del Festival di Sanremo 2022, lui scriveva su Instagram la prima frecciata dedicata alla kermesse canora:

Prima di morire curerò un’edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria.

Ovviamente non si è limitato a questo ma si è espresso anche su alcuni artisti in gara, a partire da Achille Lauro, non è chiaro se promuovendolo o sfottendolo:

Spontaneo Achille Lauro, Elegante Achille Lauro. Non assomiglia a Rolls Royce questo pezzo.

Meno clemente, a quanto pare, nei confronti di Noemi:

La canzone di Noemi la userei per Lampadino e Caramella.

I suoi post tuttavia avrebbero violato le linee guida di Instagram venendo bannato, cosa che lo avrebbe fatto sbottare ulteriormente.