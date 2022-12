Una morte ingiusta e prematura, quella che ha colpito Sinisa Mihajlovic, ex allenatore 53enne, stroncato dalla leucemia contro la quale combatteva ormai da anni. “La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Viktorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic”, così si legge nel comunicato ufficiale della famiglia Mihajlovic.

La moglie ed i figli di Sinisa Mihajlovic: chi sono

Nel comunicato ufficiale in cui viene annunciata la scomparsa di Sinisa Mihajlovic c’è ovviamente il ringraziamento della sua famiglia allo staff medico che lo ha seguito e la descrizione dell’ex allenatore serbo, descritto come un “Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti” che “Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia”.

Durante la sua battaglia, Sinisa ha potuto contare sempre sul supporto fondamentale della moglie Arianna Rapaccioni, ex soubrette alla quale era legato dal 1995. Il matrimonio avvenne nel 1996, poi, come rammenta Il Messaggero, dopo 10 anni fu celebrato il matrimonio con il rito ortodosso e nel 2021 la coppia rinnovò le promesse di matrimonio con le nozze d’argento in Sardegna.

Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas sono i cinque figli nati dalla relazione tra Sinisa e Arianna. A loro, come spiega il Corsera, nel 2005 si era aggiunto anche Marko, nato nel 1993 da una precedente relazione del calciatore. Un rapporto fatto di alti e bassi e di cui lo stesso Sinisa non aveva nascosto di averne sofferto.

Fu con le due figlie maggiori, Viktorija e Virginia, però, che Sinisa instaurò un rapporto speciale. Le due ragazze presero parte al reality l’Isola dei Famosi nel 2019, lo stesso anno in cui il padre iniziò la sua lotta contro la leucemia. Di entrambe, ma soprattutto della seconda, Sinisa era gelosissimo. E lei era follemente innamorata del papà.

Viktorija nel 2020 ha pubblicato un libro dedicato a lui: “Sinisa, mio padre”. Ora ha una relazione con il calciatore del Torino, Pietro Pellegri.

Virginia, la minore delle due sorelle, ha intrapreso la carriera da modella. Insieme a Viktorija ha lanciato da pochi mesi un brand di abbigliamento, “Lemiha”. Nel 2021 ha avuto una figlia, Violante, con il calciatore del Genoa Alessandro Vogliacco e che aveva reso nonno per la prima volta Mihajlovic.

