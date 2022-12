E’ morto Sinisa Mihajlovic a 53 anni: la malattia e la lotta contro la leucemia

E’ morto oggi, all’età di 53 anni, Sinisa Mihajlovic l’ex allenatore serbo che da tempo lottava contro la leucemia. Tutti erano convinti che sarebbe riuscito a piegare la malattia, così come da giovane era riuscito a fare con le lamiere contro le quali sferrava le sue pallonate. Ed invece questa volta, ha perso la sua battaglia.

L’ex allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, aveva intrapreso la sua battaglia contro il brutto male nel 2019, quando lo annunciò in una conferenza stampa spiazzando tutti. Poi l’illusione di essere guarito ed i nuovi campanelli di allarme che avevano riacceso la paura. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport:

Sinisa è venuto a conoscenza di alcuni “campanelli di allarme” già da tempo, dopo la sfida con la Salernitana del 26 febbraio. Ha vissuto senza dire nulla a nessuno la successiva gara col Torino. Subito dopo, per avere certezze legate alla malattia, ha dovuto subire un intervento chirurgico non banale. Solitamente chi lo fa passa in ospedale una settimana, lui ha fatto in modo di tornare a casa la sera stessa. Nonostante i punti di sutura, i dolori e le raccomandazioni di chi gli consigliava di stare a casa a riposare, la mattina successiva si è presentato a Casteldebole per guidare l’allenamento anche se quasi non stava in piedi.

Poi però, dopo il responso aveva informato i dirigenti del Bologna delle nuove cure alle quali si sarebbe dovuto sottoporre.

In una conferenza stampa dello scorso marzo aveva annunciato:

Dalle ultime analisi che ho svolto ci sono campanelli d’allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa. Per evitare che questo accada dovrò fare un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere l’ipotesi negativa. Questa volta non entrerò in scivolata come due anni fa, ma giocherò d’anticipo per non farlo partire. Si vede che questa malattia è molto coraggiosa per avere ancora voglia di tornare ad affrontare un avversario come come, ma io sono qua: se non le è bastata la prima lezione, io sono qui pronto a dargliene una seconda.