Michele Bravi è tra i Big del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone “Inverno dei fiori”. Il giovane artista farà ritorno all’Ariston a distanza di cinque anni dalla sua ultima volta. Per lui sarà la seconda volta in gara sul palco dell’Ariston.

Michele Bravi, canzone “Inverno dei fiori” a Sanremo 2022: il significato

La canzone “Inverno dei fiori” che Michele Bravi porterà al Festival di Sanremo 2022, secondo le anticipazioni di Tv, Sorrisi e Canzoni, sarà un brano pop dalla grande intensità, dall’arrangiamento elegante e ricercato e con un testo che scava nella paura di perdersi, di non essere abbastanza, nel bisogno di chiedere aiuto.

Si tratta di un brano nato di getto, durante un pomeriggio subito dopo il tour estivo. E’ Michele a svelare questo dettaglio a Sorrisi.com:

E’ una canzone d’amore intima, emotiva ma non triste, che racconta la speranza.

Ma a quanto pare Bravi ci stupirà, oltre che con la sua favolosa voce, anche con i look:

La prima volta avevo un look pulito, ci tenevo a essere formale. Quest’anno invece ho aggiunto un aspetto spettacolare. Per la prima volta collaboro con uno stilista che ha vestito star come Lady Gaga e Beyoncè. Ammiro il mondo della moda, saranno opere d’arte ispirate a quello che racconterò.

Testo canzone “Inverno dei fiori” di Michele Bravi

Il testo di “Inverno dei fiori” di Cheope – M. Bravi – A. Raige Vella – F. Abbate – F. Catitti – M. Bravi

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/CVLTO Music Group/Warner Chappell Music Italiana – Milano.

