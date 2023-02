Ve ne avevamo parlato lo scorso settembre, e a distanza di cinque mesi il quesito si ripropone: Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori e Elena D’Amario stanno insieme? A quanto pare tra la ballerina professionista di Amici e l’attore della serie tv di successo ci sarebbe del tenero, ed una serie di indizi sembrerebbero confermarlo.

Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori e Elena D’Amario stanno insieme?

I due diretti interessati, protagonisti del gossip del momento, non si sarebbero al momento pronunciati ma non mancano gli indizi che confermerebbero la storia d’amore in corso tra Massimiliano Caiazzo (Carmine in Mare Fuori) ed Elena D’Amario, volto amatissimo dai fan din Amici di Maria De Filippi.

Da alcune Instagram Stories con la medesima canzone alla paparazzata, di spalle, mentre si abbracciano, i segnali di una relazione amorosa tra l’attore e la ballerina non mancano di certo.

Le prime segnalazioni risalgono allo scorso agosto: da allora non sono mancate le coincidenze, che secondo diversi utenti potrebbero però essere delle dediche in musica a mezzo social. Da “Poetry: How does It Feel?” di Akua Naru a “Rossetto e cioccolato” di Ornella Vanoni, ‘casualmente’ i due avrebbero condiviso i medesimi brani sui social. Non sono passati inosservati, poi, i vari like reciproci.

A Fanpage.,it, l’attore di Mare Fuori aveva detto, parlando di gossip: “Oggi mi attribuiscono una relazione con una persona, nel 90% dei casi dopo 24 ore se ne sono dimenticati tutti. A meno che non sia un boom e per il momento non mi è ancora accaduto”.