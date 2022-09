Elena D’Amario frequenta Massimiliano Caiazzo? Il giovane attore di Mare Fuori, diventato famoso per il suo ruolo di Carmine nella celebre serie TV, potrebbe essere il nuovo amore della ballerina professionista di Amici.

Gli indizi social sono stati notati dai colleghi di Whoopsee.it che li hanno prontamente riassunti: “La ballerina di “Amici” e l’attore, infatti, negli scorsi giorni hanno condiviso nelle loro stories su Instagram una serie di canzoni e simboli comuni che sembrerebbero far pensare a una possibile connessione”.

E ancora:

Impossibile non citare anche i “like” ai rispettivi post e il fatto che i due si seguono sui social, fatti più comuni, però, di quegli indizi che sembrano invece coincidere in tutto e per tutto.