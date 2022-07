Elena Sofia Ricci ha detto addio alla sua suor Angela, protagonista di “Che dio ci aiuti”. E se le indiscrezioni su questa uscita di scena non sono state ancora rese note, TVBlog svela in anteprima un gustoso retroscena con protagonista Elena D’Amario, ex ballerina professionista di Amici di Maria.

Stando a quanto ci risulta, infatti, nel cast della fortunata serie di Rai1 prodotta da Lux Vide nei nuovi episodi in onda nella stagione 2022-2023 ci sarà un’altra Elena, nella fattispecie Elena D’Amario.

Per la talentuosa ballerina, scoperta nel 2009 da Maria De Filippi ad Amici, si tratterà del debutto come attrice in una fiction televisiva. In base alle informazioni in nostro possesso, Elena D’Amario inizierà a girare Che Dio Ci Aiuti 7 proprio in queste ore a Spoleto.

Non a caso in una storia Instagram ha fatto sapere di essere in fase di studio con tanto di gif di un ciak cinematografico. Una pubblicazione social enigmatica che oggi, grazie all’anteprima di TvBlog, trova spiegazione.