Cosa c’è davvero tra Belen Rodriguez e Michele Morrone? A svelare nuovi dettagli, dopo la paparazzata di Whoopsee e dopo i retroscena del settimanale Chi, ci ha pensato Very Inutil People attraverso le sue Instagram Stories, in cui sono emersi degli ulteriori particolari anche rispetto ad Antonino Spinalbese ed Elena D’Amario.

Belen Rodriguez e Michele Morrone: il gossip, tra Antonino ed Elena D’Amario

C’è del tenero tra Belen Rodriguez e Michele Morrone? Il gossip è esploso dopo le foto che li ritraevano insieme mano nella mano. Il settimanale Chi ha precisato che l’attore si è solo voluto scusare con la showgirl incontrata nel locale milanese.

Secondo Very Inutil People però, tra i due ci sarebbe anche in ballo un progetto lavorativo che li vedrà protagonisti.

Non è tutto: Belen e Antonino starebbero cercando di recuperare la presunta crisi per il bene della loro bambina e i due avrebbero anche prenotato un viaggio in vista di Capodanno.

In merito a Michele Morrone, inoltre, pare che sia ancora in corso la frequentazione con la ballerina di Amici, Elena D’Amario, nonostante gli alti e bassi.