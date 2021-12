Dopo la paparazzata fake di Delia Duran e Carlo Cuozzo, Whoopsie ha beccato Michele Morrone e Belen Rodriguez mano nella mano in quel di Milano facendo esplodere il gossip sul loro conto.

A distanza di alcune ore, arrivano nuovi dettagli dell’incontro che ci vengono forniti tra le pagine di Chi Magazine, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini. A quanto pare, secondo ciò che si legge, i due avrebbero avuto un incontro interessante:

Cosa bolle in pentola? Alcuni mesi fa proprio Morrone “scartava” l’ipotesi di avere un flirt con una donna come Belen, scatenando anche i commenti della rete e una bella polemica.

Di un loro reciproco interesse, tuttavia, si vocifera da parecchio tempo: quale sarà la verità?

Quali sono gli ingredienti per una serata da ricordare? Basta una domenica di dicembre, una location “piccante” e buon cibo… certo con un po’ di pepe. Mettici Belen Rodriguez e Michele Morrone e il gioco è fatto. Whoopsee è in grado di mostrarvi in esclusiva alcune immagini che ritraggono l’attore in compagnia della showgirl argentina. Eccoli mano nella mano durante una cena al ristorante “El Porteño Prohibido” a Milano. Eppure non sembra passato molto tempo da quando il protagonista di “365 giorni” ha pronunciato queste parole: «Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belén. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…». Ora quel «chi lo sa» risuona più vero che mai, non credete?