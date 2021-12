Colpo di scena nel mondo del gossip: Belen Rodriguez e Michele Morrone sono stati paparazzati insieme a cena mano nella mano. Cosa c’è tra la showgirl argentina diventata mamma di recente della piccola Luna Marì e l’attore di 365 giorni? I due sono stati paparazzati da Whoopsee in un noto locale di Milano.

Belen Rodriguez e Michele Morrone paparazzati insieme

La paparazzata di Belen Rodriguez e Michele Morrone non lascia indifferenti, soprattutto dopo parole tutt’altro che clementi dell’attore nei confronti dell’argentina. Solo qualche tempo fa, Morrone in una diretta social, rispondendo alla domanda di una sua fan sulla possibilità di vederlo in coppia con Belen lui aveva replicato che avrebbe voluto una donna con qualcosa in più “rispetto a tett* e cu*o”.

A tali parole all’epoca Belen aveva reagito togliendo il follow su Instagram. Nel frattempo la Rodriguez è diventata mamma bis di Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese e nelle ultime settimane non mancano le voci di una presunta crisi tra i due.

Oltre al video di Belen e Morrone insieme, mano nella mano, Whoopsee aggiunge altri particolari nella didascalia:

Quali sono gli ingredienti per una serata da ricordare? Basta una domenica di dicembre, una location “piccante” e buon cibo… certo con un po’ di pepe. Mettici Belen Rodriguez e Michele Morrone e il gioco è fatto. Whoopsee è in grado di mostrarvi in esclusiva alcune immagini che ritraggono l’attore in compagnia della showgirl argentina. Eccoli mano nella mano durante una cena al ristorante “El Porteño Prohibido” a Milano. Eppure non sembra passato molto tempo da quando il protagonista di “365 giorni” ha pronunciato queste parole: «Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belén. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…». Ora quel «chi lo sa» risuona più vero che mai, non credete?