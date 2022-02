Sangiovanni svela cosa gli ha scritto Maria De Filippi dopo l’esibizione

Sangiovanni ha aperto la seconda serata del Festival di Sanremo 2022 con “Farfalle”, la canzone che anticipa il suo primo album. In collegamento con Storie Italiane ha svelato cosa gli ha detto Maria De Filippi dopo l’esibizione.

Sentivo che sarei stato il primo, non so perché, avevo delle vibrazioni strane, e volevo farlo nel miglior modo possibile. Volevo che la performance fosse abbastanza potente per iniziare al meglio questa serata. Poi dopo la sera prima che Achille Lauro ha spaccato il palco, in qualche modo dovevo fare lo stesso.

Per Sangiovanni non solo i complimenti di Queen Mary. Ed infatti, subito dopo l’esibizione anche Giulia Stabile si è complimentata con il suo fidanzato condividendo un romantico messaggio su Instagram.

OMG THIS IS SO GOOD, sangiovanni serving italian pop at its finest iktr!! 🤩 #Sanremo2022 pic.twitter.com/IKl5tfBPuz

