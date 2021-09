Stasera nel corso della diretta del Grande Fratello Vip si affronterà nuovamente l’affaire Soleil Sorge – Gianmaria Antinolfi, parola di Manila Nazzaro che ha fatto uno spoiler ad un passo dalla puntata del venerdì in onda su Canale 5.

Manila Nazzaro chiacchierando con Carmen Russo e Raffaella Fico ha fatto intendere che in confessionale le hanno di chiesto di Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi a dimostrazione che se ne parlerà certamente in puntata.

Manila ha avuto solo parole di stima per Soleil, raccontando di avere il desiderio di interagire sempre con donne forti come lei:

Io con Soleil non mi incazz*, perché lei fa altre cose. Mi trovo benissimo perché è una che capisce. A me lei piace molto, potete dire quello che volete ma per me è fighissima e voglio interagire con donne così che sono dirette.