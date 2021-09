Scoppia nuovamente la passione sotto coperta tra Lulù e Manuel Bortuzzo, attuali concorrente del Grande Fratello Vip. Ad un passo dalla nuova puntata di questa sera, i due piccioncini si sono fatti nuovamente le coccole.

Complice la mancanza di Aldo Montano (tornerà in questi giorni), Lulù e Manuel sono stati insieme sotto le coperte e, tra una coccola e l’altra, gli amici del web hanno adocchiato il nuovo bacio.

E se la maggior parte degli internauti fa il tifo per loro, c’è chi crede si tratti solamente di una “tattica” per creare delle dinamiche ad un passo dalla nuova puntata di stasera: voi cosa ne pensate?

Ecco alcune FOTO.

Ma che stranooooo, hanno messo il turbo per fare in tempo per la puntata #gfvip https://t.co/QdRUPEoVYu

— Beatrix Kiddo (@ele1280) September 24, 2021