Mahmood e Blanco, Sanremo 2022: il testo di “Brividi”, la canzone in gara al Festival

Mahmood e Blanco sono pronti ad approdare al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Brividi”. Il primo è il vincitore di Sanremo 2019, il secondo è la rivelazione musicale del 2021. Insieme potrebbero giungere dritti al podio, come ipotizzato dai bookmaker? Andrà davvero così?

Mahmood e Blanco, canzone “Brividi” a Sanremo 2022: il significato

La canzone “Brividi” che Mahmood e Blanco porteranno al Festival di Sanremo 2022 è stato scritto insieme dai due artisti. Si tratta di un brano molto coinvolgente dove i loro stili si fondono in maniera perfetta.

Il testo sottolinea tutte le insicurezze e gli sbagli di chi non sempre sa come si fa ad amare. La canzone si presenta contemporanea ma che accarezza in qualche modo anche la tradizione.

A Sorrisi.com Mahmood ha spiegato come è nata la canzone sanremese:

L’estate scorsa volevo scrivere un po’ con Michelangelo (vero nome Michele Zocca, ndr), il produttore di Blanco. Abbiamo iniziato con delle strofe, cambiato il ritmo, modificato altre strofe… Il testo parte da un sogno e racconta il problema di voler dare tutto in amore, troppo, fino a sentirsi sbagliati.

Testo canzone “Brividi” di Mahmood e Blanco

Il testo di “Brividi” di A. Mahmoud – R. Fabbriconi – M. Zocca – A. Mahmoud – R. Fabbriconi

Ed. Music Union/Eclectic Music Group/

Universal Music Publishing Ricordi/Milotic/Morning Bell – Milano.

TESTO COMPLETO SU TV, SORRISI E CANZONI