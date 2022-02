Mahmood e Blanco dopo la vittoria di Sanremo 2022 sono stati “braccati” praticamente da mezza Italia. E così, complice la stanchezza, di fronte all’inviata de La Vita in Diretta avrebbero tirato dritto scatenando la reazione di Alberto Matano e Massimo Ranieri.

Mahmood e Blanco “ignorano” l’inviata de La Vita in Diretta

I riflettori sono tutti puntati su di loro e, a volte, non è facile conviverci. Come durante il servizio de La Vita in Diretta andato in onda lunedì 7 febbraio. “Siamo all’Aeroporto di Fiumicino, tra pochissimo atterrano da Milano Mahmood e Blanco”, ha detto l’inviata della trasmissione condotta da Alberto Matano. – scrive FQMagazine – Poco dopo ecco il collegamento ma i due cantanti sono sembrati particolarmente stanchi e taciturni.

La giornalista ha tirato in ballo pure la moglie di Amadeus per “strappargli” una parola: “Siamo in diretta con Alberto Matano e Giovanna Civitillo, su Rai Uno. Blanco, un saluto puoi farlo?”, ha insistito l’inviata del programma di Rai1.

“Ciao, ciao a tutti un bacione”, ha replicato Blanco. “Sono di poche parole – ha commentato la giornalista -. Stanno andando da Amadeus insieme ad una piccola scorta di Aeroporti di Roma”.

“Forse stanno scappando perché devono andare subito da Amadeus, non si aspettavano di essere intercettati. Probabilmente non dormono neanche da molto”, ha commentato saggiamente il buon Matano.

L’inviata ha continuato ad insistere fino a quando Mahmood ha tagliato corto raccontando una barzelletta:

Cosa fa un cammello nel crème caramel? Attraversa il dessert.

Giovanna Civitillo, in studio, ha difeso i vincitori di Sanremo 2022:

Sono di poche parole perché sono veramente molto stanchi, stanno facendo un regalo ad Amadeus in questo momento.

Massimo Ranieri, invece, ha aggiunto:

Per esperienza personale, avevo 17 anni quando debuttai a Sanremo, in tutto questo posso dire che ho avuto la fortuna e il privilegio di avere accanto mio padre, ex operaio, che mi ha tenuto sempre con i piedi per terra. Bisogna trovare persone che ti vogliono bene e ti dicono le cose in faccia e ti fanno capire che stai sbagliando, anche quando magari sei stanco e sei scortese. È normale, mio padre invece era sempre con me e mi diceva: ‘Sei stanco ma non ti preoccupare’.