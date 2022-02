Oltre a Mahmood e Blanco c’è un terzo vincitore a Sanremo 2022 con il brano “Brividi”. Lui è Michelangelo, nome d’arte di Michele Zocca. Si tratta del giovane produttore che ha accompagnato il duo al pianoforte sul palco dell’Ariston di Sanremo ed ha diretto l’orchestra nella serata delle cover.

Produttore e co-autore di Brividi, classe 1994, Michelangelo è originario di Cremona ed è grazie a lui se Mahmood e Blanco si sono conosciuti. Polistrumentista, suona oltre al piano anche la batteria, chitarra e basso.

La sua compagna è la stilista Cecilia Molardi che lo scorso marzo lo ha reso padre della piccola Margherita. Nel suo curriculum ci sono nomi celebri della musica italiana, da Niccolò Agliardi a Paola Turci, passando per Loredana Bertè.

Nel 2019 arriva la collaborazione con Blanco ma tra i due c’è anche una fortissima amicizia al punto tale che il suo nome viene citato spesso nelle canzoni di Blanco. E’ nello studio del produttore che è avvenuto il fatidico incontro tra Blanco e Mahmood, come raccontato dal più giovane del duo al Corriere della Sera:

Ci siamo incontrati quest’estate per caso. Da un accordo sbagliato al pianoforte è nato il ritornello. Poi ognuno di noi ha lavorato sulle strofe per raccontare non solo di amore ma di sentimenti secondo i nostri rispettivi punti di vista.