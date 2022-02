Giulia Lisioli è la fidanzata di Blanco. Sua coetanea, conosciuta ancor prima di diventare famoso e vincere il Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood, era presente nella città dei fiori per sostenere la sua dolce metà.

Ma chi è la fidanzata di Blanco? La curiosità del pubblico è aumentata dopo la sua dedica sul palco del Teatro Ariston. Al termine della sua esibizione durante la serata finale, il giovane artista ha salutato tutti: “A Giulia!”, ha affermato andando nel dietro le quinte.

Se sono fidanzato? Sì, e ci tengo molto! – ha raccontato l’artista a Radio Deejay – L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene’. E’ una ragazza delle mie parti. A lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente.