Madonna sta male: le condizioni di salute della popstar preoccupano, nonostante le parole più o meno rassicuranti del suo staff. A quanto pare, però, la cantante non sarebbe ancora del tutto fuori pericolo. Dopo il ricovero di alcuni giorni in terapia intensiva, Madonna sarebbe stata dimessa ma nonostante questo non sarebbe ancora fuori pericolo.

Come sta Madonna: paura per la star del pop

Colpita da una grave forma di infezione batterica, Madonna ha destato grande paura. Adesso ha fatto ritorno nella sua casa di New York ma non sarebbe ancora del tutto fuori pericolo. Secondo quanto reso noto da TMZ, l’artista sarebbe costretta a letto e il suo staff sarebbe sempre più convinto di non essere affatto in grado di avviare il suo impegnativo tour mondiale, Celebration, che sarebbe dovuto iniziare tra due settimane.

E’ probabile, scrive il sito di gossip, che le condizioni di Madonna si siano ulteriormente aggravate a causa di una febbre, protrattasi per un mese, taciuta e non curata per non mettere a repentaglio la preparazione del tour.

Eppure lo stato di salute della cantante non sarebbe affatto rassicurante. Pare infatti che Madonna, secondo quanto riferito da alcune fonti a TMZ, dopo le dimissioni avrebbe continuato a vomitare in maniera incontrollabile e l’infezione batterica starebbe ancora devastando il suo corpo. Pare perfino che la popstar non sia neppure in grado di alzarsi dal letto della sua abitazione.

Rispetto al tour mondiale, al momento nulla sarebbe ancora ufficiale ma il suo manager storico, Guy Oseary, avrebbe lasciato intendere che sarà rimandato.