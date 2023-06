L’annuncio è giunto ieri come un fulmine a ciel sereno: Madonna ricoverata per una grave infezione batterica. La star del pop mondiale ha trascorso alcuni giorni in terapia intensiva ma adesso sarebbe fortunatamente in ripresa. E’ sempre di ieri l’annuncio del tour rimandato a causa delle condizioni di salute dell’artista.

Madonna trovata incosciente e intubata: come sta?

Secondo quanto riportato dai media internazionali e ripreso poi in queste ore anche da quelli nostrani, Madonna lo scorso sabato sarebbe stata ritrovata priva di sensi e trasportata d’urgenza in un ospedale di New York dove è stata poi intubata. La notizia però è stata resa nota solo nella giornata di ieri.

La popstar, secondo quanto trapelato, si stava sottoponendo ad un momento di forte stress anche alla luce del Celebration tour. Secondo un portavoce, le prove sarebbero state così pesanti e della durata di 12 ore al giorno, tali da aver potuto provocare il malore.

Madonna è quindi stata ricoverata in ospedale ed assistita dalla figlia Lourdes. Il suo manager Guy Oseary, ha spiegato su Instagram – in un post poi rimosso – che la cantante è stata ospedalizzata dopo aver sviluppato una grave infezione batterica. Secondo il manager Madonna sarebbe ancora sotto cure mediche ma in attesa di una sua “piena guarigione”.

Per il momento, dunque, il tour mondiale in partenza da Vancouver il prossimo 15 luglio è slittato a nuova data da destinarsi. Decisione che, pare, l’artista non avrebbe voluto affatto prendere.

Lo staff ha tuttavia assicurato che la tournée non sarà cancellata perché la cantante “si stava divertendo molto durante le prove” e vorrebbe mettersi subito in viaggio. Al tempo stesso però, lo stesso team non vuole forzarla, come riporta anche Variety.