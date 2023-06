Madonna sta male: ricoverata in ospedale in terapia intensiva, perché? Rinviato il tour mondiale

Paura per la regina del pop Madonna ricoverata in ospedale a causa di una grave forma di infezione batterica che l’ha portata a restare per alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva. A renderlo noto, come scrive in serata TgCom24, è stato il magazine Variety, che tuttavia precisa come le condizioni della cantante siano in miglioramento.

Madonna in terapia intensiva: come sta?

Ha destato scalpore la notizia del ricovero di Madonna, confermata anche dal suo manager, Guy Oseary via social. Il prossimo 15 luglio Madonna avrebbe dovuto iniziare da Vancouver il suo tour mondiale, “Celebration”, che al momento risulterebbe rinviato.

Ecco quali sono state le parole del suo manager nelle passate ore e come sta adesso Madonna:

Sabato 24 giugno Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva. La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour.

Oseary ha però proseguito spiegando:

Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati.

Il tour mondiale avrebbe dovuto coinvolgere ben 43 città in tutto il mondo, di cui undici in Europa. Ad ogni modo una fonte ha riferito al settimanale People che la cantante 64enne “adesso è fuori dall’unità di terapia intensiva e si sta riprendendo”.