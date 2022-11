Da Marilyn Monroe a Madonna: questo il salto di Valeria Marini a Tale e Quale Show, nella sesta puntata del programma di Carlo Conti in onda su Rai1. Un’esibizione che tuttavia le ha fatto guadagnare un ultimo posto in classifica e le spietate critiche da parte di Cristiano Malgioglio, che per l’occasione ha indossato un “velo pietoso” sul volto.

Valeria Marini è Madonna a Tale e Quale Show

Sul palco di Tale e Quale Show, Valeria Marini ha portato Madonna ai tempi del brano Vogue, dal tour musicale della grande artista. Una performance che è stata letteralmente stroncata da Cristiano Malgioglio e che ha dato il ‘la’ ad una lite con Loretta Goggi.

“Ci voleva Valeria Marini per distruggere la più grande cantante pop mondiale”, ha commentato Malgioglio. “Io ho messo questo velo perché voglio distendere questo velo pietoso. Per il semplice fatto che la Marini, imitando Madonna in modo terribile con il brano, il più difficile, Vogue… potevi fare La Isla Bonita… magari sarebbe stato meglio”, ha proseguito.

A scherzarci su è stato Giorgio Panariello che rivolgendosi alla concorrente ha domandato: “Tu lo conosci Paolo Brosio…Madonna?”. La Marini ha replicato: “Ma Paolo Brosio di Medjugorie? Lui ha detto che ti conosce molto bene”.