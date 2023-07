Madonna come Michael Jackson? La paura degli amici: “Ha esagerato”

Le condizioni di salute di Madonna continuano a destare ancora preoccupazione. Gli amici della pop star avrebbero fatto emergere tutti i loro timori dopo il recente ricovero di alcuni giorni in terapia intensiva. Al Sun hanno detto: “Vuole competere con cantanti più giovani come Taylor Swift e Pink”.

Madonna, amici preoccupati dopo il malore

Secondo quanto reso noto dai testimoni, Madonna avrebbe paura di sfigurare rispetto ai suoi colleghi più giovani e per questo si sarebbe eccessivamente impegnata durante le prove del tour mondiale e questo l’avrebbe portata ad accusare il malore che ha poi provocato il suo ricovero in ospedale.

“Se continua così farà la fine di Michael Jackson”, hanno aggiunto gli amici al Sun, “Stava facendo gli straordinari, ma ha chiaramente esagerato. E le persone intorno a lei le hanno ricordato che non ha più 45 anni, figuriamoci 25. Aveva bisogno di calmarsi”.

La paura è che possa ricapitare quanto già accaduto nel 2009 con il compianto re del pop, quando morì improvvisamente durante la preparazione del This is it tour.

Madonna avrebbe sentito la grande competizione con le star più giovani della musica internazionale e non avrebbe voluto mai sfigurare con il suo Celebration Tour. Per tale ragione si sarebbe sottoposta a prove estenuanti: