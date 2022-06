Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi presenti al concerto LoveMi, l’evento benefico organizzato in Piazza Duomo a Milano da Fedez e J-Ax che, ritrovata l’armonia, hanno messo in piedi questo bellissimo spettacolo benefico.

LoveMi, ci sono anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Tra gli spettatori di LoveMi, il concerto benefico promosso da Fedez e J-Ax a favore di Tog – Together to go, onlus specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, c’erano anche Pierpaolo e Giulia insieme all’amica Martina Handy, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

I Prelemi sono stati ripresi dalle telecamere di Italia1 che ha mandato in onda l’evento musicale seguitissimo in TV ed anche sui social.

A partecipare al concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax sono stati numerosi artisti: Dargen D’Amico, Ghali, Myss Keta, Rosa Chemical, Tananai, Rkomi, Lazza, Rose Villain, Shiva, Tedua fino al finale proprio con il duo di “Comunisti col Rolex”.

A condurre lo show trasmesso in diretta su Italia 1, la brava e talentuosa Aurora Ramazzotti con la partecipazione di Elenoire Casalegno e il tiktoker Gabriele Vagnato.