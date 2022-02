Katia Ricciarelli furiosa con Manila, Miriana e Nathaly. L’ex moglie di Pippo Baudo ha sfogato il suo risentimento chiacchierando con Soleil Sorge nella zona beauty del Grande Fratello Vip.

Katia furiosa con Nathaly, Manila e Miriana: “Sono tre vipere!”

A quanto pare, Nathaly avrebbe detto a Manila che Katia non vuole salutarla e per questo la cantante si è arrabbiata con lei, convinta che l’attrice si diverta a mettere zizzania tra gli inquilini del Grande Fratello Vip.

“Sono delle vipere” afferma la Ricciarelli riferendosi a Miriana, Manila e Nathaly, convinta che le concorrenti abbiano fatto gruppo contro di lei. “Mi sorprende Manila ma ormai ho capito che anche lei è così” ha commentato Soleil.

“Invece di stare qua a parlare se ne va, come i serpenti che beccano e poi se ne vanno” continua Katia visibilmente irritata dal fatto che Manila non cerchi alcun confronto con lei per chiarire le questioni che le hanno allontanate.

“Ieri ero contenta e oggi mi hanno buttato giù un’altra volta” aggiunge Katia presa dallo sconforto. Successivamente Miriana si è avvicinata nella zona beauty e, una volta andata via, l’ex di Baudo ha farfugliato un “pussa via” tra i denti che ha fatto infuriare il web.

A quanto pare la Ricciarelli lunedì sera deciderà volontariamente di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip e, forse, con la sua uscita, certe dinamiche si alleggeriranno: voi cosa ne pensate?