Katia Ricciarelli sarebbe in procinto di abbandonare il Grande Fratello Vip? Da una serie di gesti compiuti proprio oggi dalla cantante lirica, pare proprio di sì. Ma cosa è successo nelle ultime ore e cosa avrebbe portato a ipotizzare un imminente abbandono da parte della Ricciarelli?

Katia Ricciarelli abbandona il GF Vip?

In tanti, sui social, ne sarebbero convinti: Katia Ricciarelli abbandonerà il Grande Fratello Vip o nella puntata di venerdì o il prossimo lunedì sera. Manca ormai poco alla fine della sesta edizione, ma è probabile che la cantante lirica possa lasciare prima di scoprire se arriverà o meno in finale per volere del pubblico da casa.

Qualche spettatore oggi avrebbe visto nel corso della diretta del Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli mentre preparava le valigie. Qualcuno ha quindi pensato che fosse in procinto di lasciare il reality.

A riprova di ciò anche un regalo che la Ricciarelli avrebbe lasciato a Soleil Sorge, come una sorta di ricordo del periodo trascorso insieme. Ma sarà davvero così?

Al momento quelle diffuse online sarebbero solo delle mere ipotesi. C’è chi sostiene che sia “colpa” dell’imminente ingresso di Alex Belli “per ripulirsi l’immagine e dissociarsi dal teatrino”, e chi invece è convinto che la cantante voglia gettare la spugna dopo l’esito dell’ultimo televoto. Quale sarà la verità?

Le ipotesi social

Se e’ vero che Lunedi’ Katia abbandona il gioco e lo fa’ prima dell’esito del televoto, questo verra’ invalidato come se non ci fosse stato. Trovo improbabile che lo faccia dopo perche’ il #gfvip sa benissimo che e’ la meno votata. Quindi x me questa notizia e’ fake — Fabio (@Fabyo_68) February 9, 2022

La verità è che Katia uscirà venerdì perché ha avuto il suo primo riscontro negativo con il televoto per la finale e ha sempre detto che lei non vuole uscire con il televoto per non essere umiliata. Mica scema la vecchia! Ha capito che non è gradita e scappa via! Coniglio! #GFVIP pic.twitter.com/95HleTbtLq — LaPettegola (@LaPettegolah) February 9, 2022

KATIA CON LA SCUSA CHE ENTRA ALEX VUOLE ABBANDONARE LA CASA PER RIPULIRSI L’IMMAGINE DISSOCIANDOSI DAL TEATRINO. VECCHIA VOLPE #GFvip — Alex Belli Buffone (@Marika607379225) February 9, 2022

Katia se ne va perché ha capito che non vincerà mai #GFvip #soleilarmy — SoloSole (@ElisaMarri2) February 9, 2022