Ex del Grande Fratello Vip: “Ho in mente solo Barù, non faccio nulla con gli altri uomini perché penso a lui!”

Giacomo Urtis, intervistato dal buon Armando Sanchez per Novella 2000, ha confidato di pensare incessantemente a Barù, attuale concorrente del Grande Fratello Vip “puntato” pure da Jessica Selassiè.

Urtis dopo il Grande Fratello Vip: “Ho in mente solo Barù”

Barù non ha mai nascosto il fatto di essere simpatizzante del mondo LGBT. E poi quando eravamo in casa spesso mi faceva complimenti relativi ad alcune parti del mio corpo. Un pensiero ce lo farei molto volentieri. È un bell’uomo. Le confido una cosa: lo scorso weekend è venuto a trovarmi a casa un bellissimo ragazzo. Solo che con lui non ci ho fatto nulla, e sa perché? Avevo in mente solo Barù.

Urtis ha svelato pure per quale motivo Alex Belli e Delia Duran coinvolgerebbero altre donne nel loro rapporto di coppia:

Per gioco e per divertirsi insieme. Ovviamente, essendo un gioco, non subentrano i sentimenti. Se però uno di loro si innamora dell’altro, allora scatta la gelosia.

E per quanto riguarda Alex e Soleil. Urtis non ha dubbi in merito: