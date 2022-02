Delia Duran pericolosamente vicina ad Antonio Medugno. Cosa sta succedendo nella Casa del Grande Fratello Vip? Dopo i ripetuti attacchi dei colleghi di reality, il tiktoker si è consolato tra le braccia della (ex?) moglie di Alex Belli.

Delia Duran pericolosamente vicina ad Antonio Medugno

Delia ha fatto odorare il suo profumo ad Antonio che le ha domandato quale fragranza indossasse. La concorrente, pericolosamente vicina al tiktok ha affermato: “Meglio stare lontana da te…”.

Antonio, un po’ in imbarazzo, ha concluso: “Addirittura…”.

I due concorrenti si sono successivamente alzati dal letto cambiando discorso.

La clip, in pochi minuti è diventata virale: cosa bolle in pentola nel cuore di Delia Duran? La finalista ha svelato di aver chiuso con Alex Belli e si considera, a tutti gli effetti, nuovamente single.

Alex, in quarantena per rientrare in Casa, come prendere questo avvicinamento bollente tra Delia e Antonio?

Questione di giorni e lo scopriremo…

