Katia Ricciarelli (che forse uscirà dalla Casa del Grande Fratello Vip il prossimo lunedì sera) l’ha sparata grossa su Miriana Trevisan, confidandosi sotto le coperte mentre chiacchierava con Nathaly Caldonazzo e Delia Duran.

Katia Ricciarelli la spara grossa su Miriana e fa un confronto

“Stai guardando che Miriana c’ha 25 anni in meno di me, ma non sembra… almeno datemi ‘sta soddisfazione”, ha affermato Katia Ricciarelli. “E’ vero, tu hai una pelle pazzesca” ha risposto Delia.

L’odio che Katia Ricciarelli prova per Miriana è proprio infinito, ora lei dice che ha 25 anni in più di Miriana ma non sembra… #GFVIP #miriangels pic.twitter.com/0SKei3FuuM — 3visan 🦚 (@simo_cantatore) February 9, 2022

ma che sta accadendo alla vecchia pure lei si è innamorata di nathaly la capisco pic.twitter.com/M4oEMllWaA — marti🐧 (@antjpatica) February 9, 2022

Katia Ricciarelli Miriana Trevisan

A 50 anni. A 50 anni

Giudicate voi #gfvip pic.twitter.com/rARzZbsG6a — ValeMiriangel🦚🤍 (@Valeria84311378) February 9, 2022

Durante le confidenze sotto coperta Delia ha anche confidato che le piace Antonio, ed infatti, proprio ieri, c’è stato il primo avvicinamento sospetto tra i due concorrenti che meriterà un approfondimento tutto suo proprio nel corso del prossimo appuntamento di venerdì sera.