Karina Cascella intervistata dal buon Giulio Pasqui per FQMagazine, svela il suo punto di vista dopo gli evidenti cambiamenti di Pomeriggio 5 che ha eliminato il gossip e grande parte degli opinionisti che si occupano di cronaca rosa.

Chi bazzica da un po’ di tempo nel mondo della televisione sa che non c’è niente di sicuro. Può capitare che a un certo punto non abbiano più bisogno di te, sono abituata a questo genere di cambiamenti e credo che in televisione siano abbastanza normali, soprattutto se si parla di un programma come “Pomeriggio 5” che ha una vita molto lunga. Ho visto la nuova formula del programma, e adesso sono tutti giornalisti, politici o scrittori. Non penso che ci sia posto per un’opinionista come me. È cambiata l’impostazione del programma.