L’Isola dei Famosi è pronta a prendere il via il prossimo 21 marzo, ma intanto deve fare i conti con due casi di positività al Covid. Dopo alcuni “stop” che hanno interessato il Grande Fratello Vip con Katia Ricciarelli e La pupa e il secchione show con Antonella Elia, il ritorno dei casi di positività al Coronavirus ha messo i bastoni tra le ruote anche al reality che vedrà il ritorno in tv di Ilary Blasi.

Secondo le indiscrezioni rese note da TvBlog.it, l’Isola dei Famosi ancor prima della partenza con la sua nuova edizione starebbe facendo i conti con due casi di positività al Covid. Il primo riguarderebbe l’inviato in Honduras, Alvin:

Alvin, l’inviato in Honduras di Ilary Blasi infatti è risultato positivo al Covid, quindi per il momento non partirà per l’Honduras in attesa di negativizzarsi, a questo proposito sono attesi i risultati di nuovi test nelle prossime ore. Al suo posto, come soluzione di emergenza qualora Alvin non si negativizzasse, distaccata dal ruolo di opinionista del programma che avrebbe dovuto affrontare insieme a Nicola Savino, potrebbe partire per l’Honduras Vladimir Luxuria, che per altro ha ricoperto questo ruolo nell’ultima edizione targata Rai2 dell’Isola dei famosi, proprio condotta da Nicola Savino.