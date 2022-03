Katia Ricciarelli è letteralmente sparita dal Grande Fratello Vip dopo la sua eliminazione: per quale motivo? Le ipotesi sono dilagate sul web ma la verità sulla sua assenza è stata ufficializzata da TVBlog che parla anche di un ritorno in scena.

Katia Ricciarelli ha contratto il Covid 19 dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia. Un paio di settimane fa era stata chiamata, come capita normalmente, come ospite del varietà del pomeriggio del fine settimana di Canale 5 Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Prima della registrazione della puntata si è dovuta sottoporre, come da prassi, al tampone che ha purtroppo certificato la sua positività al Covid 19.

Ecco dunque che la sua partecipazione a Verissimo è stata annullata, cosi come le sue presenze fra il gruppo di vipponi fuori usciti dal Grande fratello vip 6, nello studio di Cinecittà a Roma da dove va in onda il programma diretto e condotto da Alfonso Signorini.