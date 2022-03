Manila Nazzaro svela perché è “sparita” dopo l’eliminazione dal GF Vip

Manila Nazzaro dopo sei mesi nella Casa del Grande Fratello Vip ha bisogno di ricaricare le pile e dedicarsi alla sua famiglia. Gli estimatori sul web però, continuano a reclamarla e lei si palesata svelando i motivi della sua momentanea assenza.

Non dovete chiamare Chi l’ha visto! Torno presto… sono stati giorni un po’ pesanti e strani. Ho ancora bisogno di ricaricarmi. Ma il vostro affetto è la miglior cura per me. Grazie dal profondo del mio cuore!

Io sto rinascendo grazie a tutto questo amore. Ho sbagliato, ho lottato, ho creduto ma anche fallito ma non ho mai tradito me stessa… Mi state ripagando di tutta l’amarezza che mi hanno fatto vivere! Vi lovvo immensamente amori, siete speciali!