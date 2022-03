Manila Nazzaro torna sui social dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip. L’ex concorrente, nel disfare la valigia, ha trovato un messaggio che le ha scritto Delia Duran prima della sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia.

Manila torna online e trova un messaggio di Delia: ecco cosa c’è scritto

Così come potete notare nel video in apertura del nostro articolo, Delia ha scritto delle dolcissime parole per la sua compagna d’avventura dopo aver condiviso con lei grande parte del suo percorso.

Ed infatti, proprio dopo il suo ingresso, Manila ha letteralmente chiuso i ponti con Katia per via del suo avvicinamento (e sostegno) nei confronti della moglie di Alex Belli entrata in corsa all’interno di un contesto che, almeno inizialmente, le era un poco ostile.

“Sistemando le valigie scopro l’ultimo regalo di Delia nel mio beauty. Questo mi dimostra che ne è valsa la pena”, ha scritto Manila come potete vedere nel video in apertura.

La Nazzaro ha affermato di stare per tornare online: “Sto tornando piattini del mio cuore!”, ha scritto tramite le sue storie di Instagram.