Avrebbe dovuto prendere parte alle prove de La Pupa e il Secchione Show, ma Antonella Elia è stata costretta a rincasare ancor prima di entrare negli studi Mediaset, dopo essere risultata positiva al Covid.

Antonella Elia positiva al Covid: Dayane Mello al suo posto

Per questa ragione Antonella Elia non sarà presente nello studio de La Pupa e il Secchione Show in occasione della prima puntata in diretta dello show condotto da Barbara d’Urso a partire da questa sera.

L’ex gieffina sarebbe dovuta essere una opinionista della nuova edizione.

Attraverso il suo profilo Instagram, Antonella Elia ha fatto sapere, mentre si trovava a bordo di dell’ambulanza che la riaccompagnava a casa (trovate il video in apertura):

Sono in una situazione un poco bizzarra perché sono arrivata agli studi e ne sto altrettanto velocemente uscendo. Che dolore. Mi stanno riportando a casa. Non so se farò La Pupa e il Secchione Show. Forse, chissà.

Al momento la Elia, fortunatamente, dovrebbe essere asintomatica.

Dayane Mello in studio

L’opinionista sarà presente in collegamento mentre in studio ci sarà Dayane Mello, l’ex gieffina che presenterà anche La Pupa Party su Mediaset Infinity ogni martedì a partire dalle 20.30.