Antonella Elia non prenderà parte alla prima puntata de La Pupa e il Secchione Show, in partenza domani sera su Italia 1. La showgirl, scelta da Barbara d’Urso per ricoprire il ruolo di giudice, è infatti risultata positiva al covid.

Antonella Elia non potrà quindi essere in studio, ed è per questo motivo che in queste ore si è in cerca di una sostituta, che prenderà il posto dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip fin quando quest’ultima non sarà tornata negativa.