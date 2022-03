Anche Denis Dosio nel cast de La Pupa e il Secchione. Parterre da “brividi” quello che ci sta gentilmente offrendo Barbara d’Urso per il suo ritorno in scena in prima serata. Il programma, visti tutti i nomi trapelati, si è chiaramente trasformato nella “succursale” di Live perdendo l’autorevolezza dell’ammiraglia.

La Pupa e il secchione: c’è anche Denis Dosio

Denis Dosio dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip si è dedicato ad OnlyFans. Proprio di recente si è parlato di lui per un presunto guaio con la polizia per aver girato un video in un bosco insieme ad un altro ragazzo.

Quella che poteva essere vista come una disavventura, uniti i pezzi del puzzle, puzza chiaramente di mossa pubblicitaria per attirare l’attenzione visto il nuovo impegno in TV.

Tornando al cast da “brividi”, Lorenzo Orsini (presunto figlio di Vittorio Emanuele di Savoia) potrebbe non essere nello show così come ha rivelato Dagospia.

Gli amici di Very Inutil People hanno aggiunto una indiscrezione croccantissima sulla news “bruciata” in merito alla parentela “choc”:

Ci hanno infatti rivelato in esclusiva che il rapper avrebbe pagato alcuni giornali per far trapelare questa notizia.

Ed infatti anche Emanuele Filiberto ha negato la parentela con il rapper:

Sarebbe quindi il fratellastro di Emanuele Filiberto. Quest’ultimo si è però dissociato da questa notizia, parlando di “bufala”, come rivelato dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi in diretta a Pomeriggio 5. Ci hanno rivelato in esclusiva che Orsini avrebbe pagato 3500 euro per far trapelare sui giornali rosa questa notizia.

Altre news sul cast

Paola Caruso è stata ricoverata per una allergia da acari ed è comparsa sui social sul lettino in ospedale mostrando ai follower un violento attacco di tosse provocato dalla polvere della moquette presente nella camera di albergo dove stava facendo la quarantena.

Per questo motivo la presunta pupa non ha confermato la sua presenza lasciando tutti con il fiato sospeso.

Strano che la camera d’hotel non abbia un sistema anti polvere efficace per allergici. Ma io sono malpensante, non fateci caso.

Nel frattempo, tra le altre news dedicate al programma, Gianmarco Onestini è appena arrivato a Roma.

Personalmente il cast pieno zeppo di personaggi ai limiti del trash non so quanto possa essere stata una mossa vincente per la nuova formula del programma.

Anche voi sentite odore di flop? Fateci sapere cosa ne pensate!