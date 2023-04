Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023: chi è e perché Nikita fa il tifo per lei, la reazione delle ex Vippone

Helena Prestes è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. Il suo nome, già emerso nei giorni scorsi, è stato confermato dai canali social del reality condotto da Ilary Blasi. Modella brasiliana ed amica di Nikita Pelizon, vincitrice del GF Vip, si appresta a vivere la sua esperienza in Honduras.

Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023: Nikita ed ex Vippone fanno il tifo per lei

In occasione del suo sbarco in Honduras, la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes, è stata così descritta dai canali ufficiali social del reality: “Grinta e adrenalina allo stato puro”.

Chi in precedenza ha avuto modo di conoscerla, grazie alla sua precedente partecipazione a Pechino Express in coppia proprio con Nikita, avrà già potuto appurare la sua grande forza.

Classe 1990, nata a San Paolo, in Brasile, Helena è una modella e influencer con la passione per lo yoga e per il basket. Giunta in Italia ha iniziato la sua carriera di modella facendo la conoscenza di Nikita Pelizon e condividendo con lei l’esperienza a Pechino.

Oggi Nikita, dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 7, non può che sostenerla, come ha dimostrato sui social dopo l’annuncio ufficiale. E non è la sola Vippona a farlo. A lei si sono aggiunti anche i commenti di Ginevra Lamborghini e Soleil Sorge, rispettivamente ex Vippone della settima e della sesta edizione (la Sorge anche conduttrice dell’ultimo GF Vip Party in coppia con Pierpaolo Pretelli).