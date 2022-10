Helena Prestes dovrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip insieme ad altri nomi bomba di cui, noi di Blog Tivvù, vi abbiamo già parlato tempestivamente. La ex di Antonino Spinalbese, durante una recente intervista, ha svelato perché le cose sarebbero andate male tra di loro.

Helena Prestes conosce molto bene Nikita Pelizon, concorrente del GF Vip con la quale ha anche partecipato a Pechino Express. Intervistata da FanPage, la modella ha proprio parlato del loro rapporto:

Se c’è qualcosa che non mi piace di come si sta comportando nella Casa? C’è una cosa in Nikita che non mi piace e gliel’ho detta anche durante Pechino Express. É il fatto di avere un blocco verso se stessa e sempre il rifiuto verso gli altri.

Cosa penso degli altri concorrenti che non l’hanno capita? Lei ha una faccia molto dura, che quasi ti spaventi e pensi che stia tramando o giocando. In realtà si ferma soltanto dentro di sé, ma non sta facendo nulla di male. E soprattutto non le ho mai visto fare niente di assurdo o che possa essere motivo di dire che sta “usando sostanze”. Le accuse che le hanno fatto gli altri concorrenti sono davvero molto gravi.

Sapevo che sarebbe piaciuta così tanto al pubblico. Ho visto che era una delle preferite già nelle prime settimane. Chi la guarda da casa ha capito che è una ragazza sensibile, che non sta giocando ed è per questo che sta andando bene. Nikita non ha la malizia di creare dinamiche e litigi, quello che vuole è fare amicizia con persone nuove e conoscere anche altre versioni di se stessa. Sta vivendo al massimo questa esperienza.

Helena racconta anche di non essere stata a conoscenza del fidanzato fuori dalla Casa:

Non sapevo che fosse fidanzata, non me ne ha mai parlato. Magari era una persona che stava frequentando prima di entrare, che sicuramente le vuole bene e la sostiene.

Mentre sapeva bene della depressione vissuta da Nikita fino a pensare al suicidio:

Sì, me l’aveva raccontato. E ti dirò di più: il suo cinismo e il suo sorriso sono lo scudo che usa per proteggersi. Visti i momenti bui che ha già vissuto nella vita vede come un male minore quello che le stanno facendo gli altri concorrenti. Poi non mi sembra che abbia creato mai dinamiche in cui parla male di qualcuno.

L’amica di Nikita è convinta che arriverà in finale al Grande Fratello Vip:

Helena smentisce il suo ingresso al Grande Fratello Vip (vuole depistarci?):

La notizia è uscita perché ero a Roma nel giorno in cui Nikita ha parlato di me in confessionale e, nello stesso tempo, anche Antonino Spinalbese ha fatto il mio nome. Quindi i social hanno iniziato a dire che mi trovavo a Roma per quel motivo, ma non è vero, ero in città per un evento di moda. Sicuramente a breve non sarò una concorrente del GF, sono concentrata sul lavoro.

Se sono mai stata contattata per farlo? Questo non posso dirlo. Se mi vedrete per una sorpresa a Nikita? Lo farei volentieri.