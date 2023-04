A pochi giorni dall’esordio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023, spuntano i nomi ufficiali dei primi concorrenti. Il reality ambientato in Honduras prenderà il via da lunedì 17 aprile, come sempre su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi.

Concorrenti Isola dei Famosi e inviato: i primi nomi ufficiali

Ma chi sono i primi concorrenti ufficiali annunciati nella giornata di oggi? Attraverso i profili social del reality, il primo nome è quello di Fiore Argento. Si tratta della sorella di Asia Argento, tra i nomi dei futuri naufraghi anticipati nei giorni scorsi.

Tra gli altri annunci, anche quello sulla prima coppia è pronta a salpare le acque dell’Honduras. Si tratta di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, fidanzati anche nella vita e che concorreranno tra sfide e prove di sopravvivenza.

Dopo le indiscrezioni su un possibile cambio di guardia, torna anche Alvin nei panni di inviato, per la sua quinta partecipazione e la seconda consecutiva con Ilary Blasi.

In questa nuova edizione torna all’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria come opinionista, mentre la new entry è rappresentata da Enrico Papi.