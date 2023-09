Vittorio sta facendo letteralmente “impazzire” Anita, la sua coinquilina del tugurio in questa esperienza nella Casa del Grande Fratello. E se la Olivieri perde subito le staffe, Heidi, Valentina e Beatrice sfottono bonariamente tutti coloro che perdono la pazienza per stupidaggini di questo tipo.

Heidi e Beatrice difendono Vittorio: “Mi fa morire questa cosa che tutti sclerano!”

“A me mi fa morire sta cosa che tutti sclerano, ti giuro mi fa morire. – ha esordito Heidi – li vedi tutti con ste facce agitate, capito? E lui con il suo menefreghismo assoluto… no, no ma si sta comportando bene”.

Anche Beatrice Luzzi ha preso bonariamente in giro l’atteggiamento di Vittorio:

Lui va in giro dalla sauna alla piscina. E’ in vacanza. Perché lui non va sport… va finta. Ma se lo può permettere. E quindi va in giro nudo da una stanza all’altra… poi arriva a tavola e dice che vuole andarsi a fare la pasta ‘perché non volevo disturbare e quindi non ho chiesto niente, vado adesso’. Un macello…