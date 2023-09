Vittorio Menozzi sta mandando in tilt Anita Olivieri e il tugurio e, solo per questo motivo, sta diventando ufficialmente uno dei miei concorrenti preferiti del Grande Fratello. Dopo averlo accusato di qualsiasi cosa, adesso l’argomento di discussione è diventato la pasta.

Essendo giovane ed allenandosi parecchio, Vittorio ha semplicemente bisogno di mangiare in maniera abbondante e, per questo motivo, soffre le ristrettezze della Casa:

Anita ha letteralmente sbroccato per questa affermazione sulla pasta, tirando in ballo suo fratello un milione di volte:

Mio fratello è come lui, identico. Non li mangia 300 grammi per riempirsi lo stomaco ma riuscirebbe a mangiarli… raga, mio fratello è identico. Ve lo giuro, fa la stessa cosa quindi io lo so.

Lui può andare tranquillamente a letto senza cena, non muore di fame e non gli viene manco il dolore di pancia, lo fa per gola.

Ho un fratello uguale. Io glielo sto dando come consiglio e tu ti sei pure arrabbiato…. affari tuoi! Io te l’ho detto, poi… uomo avvisato mezzo salvato.

Hai 23 anni, non ne hai 15 e sappi che è l’ultima volta che ti dico questa cosa perché te l’ho detta 200 volte di là e non mi va più, basta. Io lo dico per te, non ho più voglia, non sono tua madre, non sono la tua babysitter…

Non dire che mangeresti 300 grammi di pasta, non è la fame. Puoi tranquillamente andare a letto senza mangiare, sei uguale a mio fratello, lui si mangerebbe anche un chilo di pasta dopo aver cenato perché è in grado ma non significa che ha fame da mangiarsi 300 grammi di pasta, quella non è fame, ok?