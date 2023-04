E’ finita tra Giulia Stabile e Sangiovanni? Da mesi, ormai, si è insinuato questo triste sospetto tra i fan della coppia nata nel talent show Amici di Maria De Filippi. Con un commento su TikTok la ballerina aveva già smentito i rumors chiedendo il rispetto della privacy ma qualcosa era sembrato scricchiolare anche in quel caso.

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati? Un video alimenta il gossip

Da qualche tempo ormai Giulia e Sangio non si vedono più insieme tanto da alimentare il dubbio su una loro rottura. Adesso a far incrementare ulteriormente le voci sulla fine della loro storia, anche un video postato dalla ballerina tra le sue Instagram Stories, in cui appare felice, spensierata e sorridente in compagnia di un altro ragazzo.

Si tratta di un volto noto al pubblico appassionato di Amici, ovvero il ballerino e collega Sebastian Melo Taveira. Giulia Stabile ha pubblicato su Instagram una serie di Stories, condividendo con i suoi follower alcuni momenti di spensieratezza al mare con amici, tra cui l’ex Velina Talisa e lo stesso Sebastian.

Nel video la Stabile ed il ballerino sono apparsi molto in sintonia: Giulia ha fatto delle riprese mentre si trovava sulle sue spalle, divertita. E proprio questi filmati hanno alimentato il dubbio non solo che possa essere finita tra la ballerina e Sangiovanni ma anche che lei possa avere già dimenticato il cantante per un altro. Sarà davvero così? In apertura il video in questione.