Sono settimane, ormai, che gira questo interrogativo: Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati? Nonostante numerose indiscrezioni, pettegolezzi e presunte “soffiate”, la coppia non è intervenuta sulla questione ma continua a non farsi vedere insieme sui social, nemmeno in questo giorno di festa.

Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati? Ecco cosa sta succedendo

Anche Deianira ha tirato nuovamente in ballo il pettegolezzo, condividendo un articolo web facendo delle precisazioni: “Continuano a imperversare sul web queste notizie ma sappiate che sono assolutamente infondate. A me no che non siano i diretti interessati a dirlo. Quindi per ora restano fake news”.

Proprio Deianira alcune settimane fa, aveva fatto sapere:

Sangiovanni avrebbe messo in standby la sua relazione con Giulia. Si dice che non vede la fidanzata da circa un mese e che le abbia chiesto un periodo di stop.

La ballerina professionista di Amici di Maria, dopo settimane di silenzio, aveva deciso di replicare una volta per tutte:

Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni, vi prego fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male.

Anche su Twitter alcuni fan si sono “preoccupati” del silenzio social di Sangiovanni e Giulia Stabile: voi cosa ne pensate?

no scusate ma Giulia e sangio si sono lasciati? — lil (@lil4for) April 22, 2023

Domanda …. perché tutti dicono che sangio e giulia si sono lasciati? Ogni giorno una novità 😅😅😅 — 🌞 (@CavEloscuore) April 22, 2023

Giulia Stabile e Sangio si sono mollati? come posso sapere di questo drama da qualcuno? 😭 — aanna. (@aanna70199441) April 22, 2023

Raga ma Giulia stabile e Sangio?#amici22 — Ladanzanonèparacadutismo (@_celentanolove) April 22, 2023