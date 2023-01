Nei giorni scorsi Luca Onestini aveva attaccato Giulia Salemi, l’esperta social chiamata ad aggiornare durante la diretta su Canale 5 pubblico e Vipponi sui tweet a tema GF Vip, accusandola di non essere imparziale. Il Vippone, dello specifico, aveva ritenuto che Giulia non lo fosse per via della sua amicizia con la sua ex fidanzata Soleil Sorge.

Giulia Salemi replica a Luca Onestini: la reazione del Vippone

Giulia Salemi, di contro, attraverso Twitter aveva replicato a distanza a Luca Onestini, ed in quella occasione aveva lanciato una bella frecciatina al Vippone:

Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni.

In difesa di Luca era intervenuto anche il fratello Gianmarco, sempre a mezzo Twitter:

Giulia, non potevi dare messaggio più sbagliato: si devono nascondere gli stupidi leoni da tastiera che scrivono certi tweet. Non chi li riceve, non Luca. Un paio di occhiali e più imparzialità ti aiuteranno a vedere anche quelli belli che ci sono per lui che sono tanti.

Ma cosa è accaduto successivamente? L’ultimo capitolo della diatriba Salemi-Onestini è andato in scena proprio ieri sera, durante la trentesima puntata del reality. Giulia, soprannominata da Signorini ‘la bastard* col tablet’, ha voluto rispondere tra le righe alle parole di Gianmarco:

Sai Luca, quando escono le emozioni i tweet belli ci sono e ce ne sono anche tanti. Basta farle uscire.

In sottofondo (QUI il video), Luca ha commentato a voce bassa credendo di non essere ascoltato: “Sì, è arrivata…”. A quanto pare, dunque, tra i due c’è ancora maretta. Riusciranno a chiarire prima della fine del GF Vip?