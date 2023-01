Un compito non semplice, quello che Gianmarco Onestini è chiamato a svolgere in questi ultimi giorni. Oltre a prendere le difese di mamma Carla, fortemente criticata per le parole dette nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, deve anche fare i conti con gli attacchi al fratello. Compresa la bordata giunta recentemente da Giulia Salemi.

Gianmarco Onestini risponde a Giulia Salemi

Luca Onestini, infatti, aveva accusato la ‘bastarda col tablet’ di imparzialità, in quanto amica della sua ex fidanzata Soleil Sorge. Dopo aver sentito le accuse, Giulia Salemi aveva replicato:

Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni.

A distanza di qualche ora però, è giunta anche la replica di Gianmarco, fratello di Luca e che in questi giorni fa le sue veci, il quale sempre a mezzo Twitter ha risposto:

Giulia, non potevi dare messaggio più sbagliato:si devono nascondere gli stupidi leoni da tastiera che scrivono certi tweet. Non chi li riceve, non Luca. Un paio di occhiali e più imparzialità ti aiuteranno a vedere anche quelli belli che ci sono per lui che sono tanti😉#gfvip — Gianmarco Onestini (@GOnestini) January 25, 2023

Anche Gianmarco, dunque, ha riservato la medesima accusa alla Salemi, ma siamo certe che Giulia saprà farsi comprendere alla perfezione il prossimo lunedì, senza dover indossare occhiali o lentine.