Dubbi su Giselda Torresan e le sue dichiarazioni in diretta al Grande Fratello. La giovane operaia con la passione per la montagna (e Mauro Corona), potrebbe aver mentito su un aspetto importante della sua vita. Proprio il fatto di essere una operaia, sarebbe diventato il punto di forza del racconto della vita di Giselda. Ma se non fosse vero?

Giselda Torresan si è dimessa prima del Grande Fratello?

Facciamo un passo indietro e vediamo cosa è appena emerso sul conto della nuova concorrente del Grande Fratello. Nel corso della prima puntata, Giselda Torresan è stata la seconda inquilina ad avere accesso nella spiatissima Casa. “Io sono operaia turnista in una ditta di stampaggio plastica”, ha dichiarato nel video di presentazione, sostenendo di essere la sola donna in azienda e, senza smentire assolutamente nel corso della serata in diretta.

Non solo: durante la puntata i suoi “colleghi” operai si sono collegati in diretta dall’azienda (con tanto di fuori programma h0t), ed anche in quel caso nessuno da smentito nulla. Fatto sta però che oggi arriva il primo colpo di scena.

Fanpage.it ha appreso dalla stessa azienda di Borso del Grappa per la quale Giselda Torresan sostiene di lavorare come “operaia turnista”, che in realtà si sarebbe dimessa pochi giorni prima di entrare nella Casa di Cinecittà. Ecco cosa si legge sul sito:

“Ha terminato il rapporto di lavoro pochi giorni prima di entrare per evitare problemi all’azienda”, ci rispondono quando chiediamo informazioni a proposito dell’attività professionale di Giselda, attività che aveva già provocato non poca curiosità nei giorni scorsi quando i fan del GF, sui social, avevano sollevato dei dubbi a proposito della scelta della giovane di modificare la sua bio su Instagram a poche ore dall’ingresso nella Casa con un’aggiunta riferita al suo lavoro da operaia.

Eppure, in diretta, né lei né i suoi (ex?) colleghi hanno fatto riferimento alle presunte dimissioni. Ma c’è di più: prima del collegamento, Giselda ha persino ringraziato i suoi colleghi di lavoro.

Non capisco obiettivamente come mai si sia voluto inseguire a tutti i costi la strada del politicamente corretto e dell’assenza di sbavature e trash, ingaggiando personaggi Nip che fingono di non voler essere famosi (ma poi, guarda caso, partecipano al Grande Fratello e non certo come pubblico). Siamo nel 2023, cosa c’è di male se una ragazza dovesse decidere di lasciare il lavoro di operaia per mettersi a fare la travel blogger (Giselda ha oltre 130 mila follower su Instagram)? Sempre meglio che mentire in diretta tv e fingere di essere qualcun’altro.