Paolo Masella è entrato nella Casa del Grande Fratello affermando di non aver mai visto una puntata del reality show in vita sua. Il macellaio romano ha anche detto di non avere i social (ma, in molti, dicono che sia un modello abbastanza affermato e che abbia chiuso il suo profilo prima di entrare). Tuttavia, un video di queste ore lo sta “sconfessando”.

Paolo Masella non ha mai visto il Grande Fratello? Spunta un video che lo sbugiarda

Paolo, avendo in mente un quadro preciso delle cose, ha spiegato a Rosy cosa potrebbe accadere dopo l’ingresso degli altri concorrenti questo venerdì sera. Ha parlato perfettamente anche di nomination e strategie, tutte cose che, se non conosci il Grande Fratello, non potresti mai sapere.

Ecco perché, gli amic* dei social lo hanno appena sbugiardato.

Io, nel frattempo, sono la Rosy della situazione che, dopo averlo ascoltato, ha concluso: “Non ho capito un cazz*!”.