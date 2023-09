La scorsa edizione del Grande Fratello si è contraddistinta per volgarità, scivoloni e una valanga di trash. Per questo motivo, anche gli attuali concorrenti hanno commentato i vipponi e, di certo, non sono stati clementi.

I concorrenti del Grande Fratello parlano della scorsa edizione Vip

Samira ha aperto le danze: “Litigavano sempre per le stesse cose. Non volevano cucinare, non volevano lavare i piatti, non volevano sistemare…”. Anche Garibaldi si è unito alla conversazione: “Era gente che non aveva mai fatto niente. Hanno avuto sempre la mamma e il papà a casa che gli lavava”.

E Anita ha concluso: “Ragazzi, secondo me erano persone molto diverse da noi”.

Ecco il VIDEO.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mondo del Reality (@mondodelreality)

La scheda di Samira

Samira Lui ha 25 anni, è nata nel 1998 a Udine da mamma italiana e papà senegalese. Samira Lui lavora come modella, showgirl e personaggio televisivo.

Dopo essersi diplomata, capisce di voler dedicarsi alla carriera nel mondo dello spettacolo. Nel 2017, Samira Lui si classifica terza al Concorso di Miss Italia. Dopo questa esperienza, inizia a lavorare nel mondo della moda e della televisione.

Samira Lui è fidanzata con il modello Luigi Punzo.